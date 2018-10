«Ist der Boden einmal verkauft, so ist er für immer weg»

In Emmen entschieden sich die Stimmbürger im Februar 2016 für die Initiative «Boden erhalten, Boden gestalten». Seither darf, abgesehen von Ausnahmen, kein kommunaler Boden mehr verkauft werden. Ähnliche Initiativen wurden in weiteren Gemeinden und Städten lanciert. So auch in Winterthur, wo am 25. November über die Bodeninitiative abgestimmt wird. Und auch in Wila kommt am gleichen Wochenende eine Initiative vors Volk, die von Christoph Pohl (SP) lanciert wurde und im Kern dasselbe anvisiert.