Finanzielle Steuerung soll beim Parlament liegen

Gemeinderat Andreas Hasler (GLP) ist der Meinung, dass die finanzielle Steuerung über Sanierungen und Neugestaltungen der Gemeindestrassen Illnau-Effretikons beim Parlament liegen sollte. Dies sei derzeit nicht der Fall. «Die Situation über die Investitionen in Gemeindestrassen ist sehr intransparent», so Hasler. So weise die Stadt derzeit grosse Abweichungen auf zwischen der Budgetierung von Strassenbauvorhaben und dem, was in der Jahresrechnung später genehmigt werde.

Ein Vergleich der Voranschläge und Jahresrechnungen von den Jahren 2014 bis 2017 zeigt: Fast die Hälfte aller Bauvorhaben wurden zwar budgetiert, aber nicht im entsprechenden Rechnungsjahr umgesetzt. Oder sie wurden realisiert, ohne zuvor budgetiert worden zu sein. Für das letzte Jahr machte die Abweichung zwischen Voranschlag und Jahresrechnung rund 1,1 Million Franken aus. Eine detaillierte Auflistung präsentiert Hasler in einer Motion, die er mit Unterzeichnende der BDP, CVP, EVP, FDP, Grüne, SP und JLIE eingereicht hat. Ihre Idee: Der Stadtrat soll dem Grossen Gemeinderat für Investitionen in Gemeindestrassen künftig einen Rahmenkredit vorgelegen.

«Ein Jahresbudget funktioniert nicht, wenn es um Strassenbau geht», sagt Hasler. Oft würde sich die effektive Umsetzung der Bauvorhaben zeitlich verzögern. Eine Verschiebung, die sich später in der Jahresrechnung niederschlägt. Hasler findet: «Der Gemeinderat sollte künftig allein über die Gesamthöhe der Strassenkredite diskutieren. Die Detailplanung ist Aufgabe der Exekutive.»