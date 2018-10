Der Kirchenforscher

117 katholische Kirchen gibt es im Kanton Zürich. Und sie alle hat der katholische Priester in Dübendorf, Markus Weber, jetzt in einem Buch erfasst und detailliert beschrieben. Fünf Jahre habe er dafür gebraucht. Angefangen hat alles mit ein paar Wikipedia-Einträgen, sagt Weber. «Ich fand es schade, dass nur die wichtigsten Zürcher Kirchen in Wikipedia dargestellt sind. Da dachte ich mir: Die müssen doch alle erfasst werden.» Aus Einzeleinträgen wurde ein Verzeichnis zur Stadt Zürich, das schliesslich den gesamten Kanton abdeckte.