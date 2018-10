«Das soll keine Kiffer-Ecke für Jugendliche werden»

CBD-Läden schliessen, der Markt ist übersättigt, der Hype um das legale Cannabis vorbei – und genau jetzt eröffnet Manuel Rüegg seinen CBD-Shop «The Harvest Company» mit Massageraum, Lounge und Raucherzimmer an der Zürcherstrasse in Wetzikon. Rüegg weiss um die schwierige Lage in der Branche, ist aber trotzdem sehr zuversichtlich. Rund 35‘000 Menschen fahren täglich auf der Zürcherstrasse an seinem Geschäft vorbei. «Ich hoffe, dass der eine oder andere kurz abbiegt und bei mir vorbeischaut», Parkplätze gäbe es mehr als genug vor seinem Shop.