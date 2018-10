Alles ist bereit für den Wilemer Herbstlauf

Bereits seit dem ersten Herbstlauf liegt es den Organisatoren am Herzen, dass der Umwelt Sorge getragen wird. Aus diesem Grund halten sie sich an die Eco-Punkteliste von Swiss Olympics, einer Liste, die in neun Kategorien festhält, wie nachhaltig ein Anlass umgesetzt wird. In Kategorien, wie zum Beispiel «Ethik und Soziales», «Natur und Landschaft», «Energie und Infrastruktur».