Der Bücherflohmarkt im Schulhauspavillon Watt war laut der Präsidentin des Robinson-Verein Marita Rensch ein voller Erfolg. Etwa 3000 Bücher gingen über den Ladentisch, wobei jedes Buch 1 Franken kostete. Zudem wurden auch DVD’s und CD’s verkauft.

Am meisten sei am Samstag weggegangen, sagt Rensch. Die Verkaufsrenner seien Kochbücher, Kinderbücher, Krimis und Sachbücher. Aber auch Spiele hätten sich sehr gut verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf geht an den Verein Robinson.

Von Freiwilligen unterstützt