Zum Mitdenken und Lernen anregen

Wie funktioniert der Bahnverkehr in Winterthur? Wie wird sich die hiesige Clubszene künftig wandeln? Und wie reagierte die lokale Arbeiterschaft auf den Abbruch des Landesstreiks von 1918?

Antworten auf diese und andere Fragen zu Themen aus Politik, Gesellschaft, Umwelt, Geschichte, Kunst und Kultur gibt es in den neuen Kursen der Volkshochschule Winterthur und Umgebung (VHS). «En route – unterwegs» heisst das Motto der zwölften Ausgabe, das gleichzeitig auf die 100 Veranstaltungen zutrifft, die vom 23. Oktober bis 10. März an verschiedenen Orten in Winterthur stattfinden werden. Neu arbeitet der Verein mit der ZHAW zusammen. Sie ist mit vier Kursen im aktuellen Programm präsent.

Kein Unterhaltungsbetrieb

Das Angebot der VHS richtet sich überwiegend an ein älteres Publikum ab 55 Jahren. Erwartet werden in diesem Jahr rund 1600 Kursbesucher. Vereinspräsident Hans-Ulrich Munziger (65) stellt klar: «Natürlich sind auch jüngere Menschen bei uns willkommen, die sich für diese Themen interessieren. Aber wir sind kein Unterhaltungsbetrieb.»

«Nachhaken und den Meinungen der Referenten widersprechen, ist erwünscht.» Hans-Ulrich Munziger, Präsident VHS

Sein Stellvertreter Willi Peter (67) erklärt: «In den Kursen hat schon auch Humor Platz. Wir legen jedoch grossen Wert auf Qualität und wollen mit diesen Weiterbildungen diejenigen Menschen ansprechen, die sich mit anspruchsvollen, sinngebenden und komplexeren Sachverhalten auseinandersetzen und darüber diskutieren möchten.» Die Vorträge sollen zum Nachdenken anregen und neue Perspektiven aufzeigen. «Nachhaken und den Meinungen der Referenten auch einmal widersprechen, ist absolut erwünscht», so Munziger.

Die Bildungsinstitution wird von der Stadt Winterthur jährlich mit einem Beitrag von 20 000 Franken unterstützt. Der damit verbundene Leistungsauftrag verlangt dafür, dass der Verein in seinem Kurs-Programm auch Themen mit Fokus Winterthur behandelt.