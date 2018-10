Rütner auf dem Sprung ins Rampenlicht

Michael Stössel sitzt in seiner Karateschule in Rüti auf dem Boden. Er trägt einen rosa Pulli, grinst breit und gewinnend. Der Rütner ist einer von 21 Kandidaten, die Mr. Right Switzerland werden wollen. Der «Swiss Men’s Award», wie die Wahl offiziell genannt wird, ist die Nachfolge der Mr. Schweiz-Wahl, die aufgrund mangelnden Interessens seitens Fernsehzuschauer und somit auch Sponsoren eingestellt wurde.