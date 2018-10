Oberländer Models überzeugen ganz - oder gar nicht

Plötzlich die grosse Überraschung: Die Walks waren gleichzeitig ein geheimes Casting. Die Chefredaktorin der Wochenzeitung «Friday» sass im Publikum, um einen Mann und eine Frau für ein «Editorial-Shooting» zu casten, das bereits am nächsten Tag stattfinden soll. Und bereits wird Elena wieder nach vorne gerufen. Mit ihrem «interessanten und modernen Typ» passe sie wunderbar zum «Brand» der Zeitung, so die Chefredaktorin. Gemeinsam mit «edgy» Sandro aus Luzern wird sie also auf der Front der Jubiläums-Ausgabe von «Friday» posieren. Hoffentlich kommt die mit einem kleinen Wörterbuch «Modewelt – echte Welt»...

Die verbleibenden zwölf Kandidaten dürfen nun in die Modelvilla einziehen: das historische Schloss Sihlberg in Zürich. Der rote Teppich vor dem Schloss erinnert zwar eher an eine Bachelor-Folge, aber wir wollen mal nicht so sein... Die Location ist zwar nicht ganz so cool wie jeweils die Modelvilla in Los Angeles bei «Germany's next Topmodel», aber Product-Placing funktioniert schliesslich auch hierzulande tiptop.

Und schon ist die erste Folge zu Ende. Nächste Woche: Das grosse Umstyling – *kreeeeeisch*! Wie es dabei mit Elena weitergeht, verrät bereits ein Instagrampost. Wie viele Tränen für diesen Look fliessen mussten, werden wir ganz bestimmt in allen Details erfahren.