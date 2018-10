Mit einem Drachen zum Sieg

Bereits zum dritten Mal fand auf dem Juckerhof das Riesenkürbis-Schnitz-Festival statt. Fünf Künstler haben alles gegeben, die Zeit war sehr knapp. «Ich musste einige Details weglassen, aus Zeitgründen», sagt zum Beispiel Jeroen van de Vlag, der Hofschnitzer der Jucker Farm. «Zu viele Ideen, das ist immer das Problem. Aber wir würden ewig weiter schnitzten, wenn es kein Zeitlimit gäbe», sagt er.

Die Jury erneut am meisten überzeugt hat Larissa Böhrkircher, zudem holte sie am meisten Zuschauerstimmen. Auch die Gewinnerin sagt: «Ich bräuchte jetzt noch so vier Stunden, dann wäre ich zufrieden. Man kann nie lange genug an den Details arbeiten.»