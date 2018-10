Mit 70 die Liebe wiederentdeckt

Mara Rüegg veröffentlichte letzte Woche mit 71 ihr siebtes Buch in nur drei Jahren. Noch erstaunlicher: während den vorherigen 68 Jahren hat die Adetswilerin kein einziges ihrer unzähligen Gedichte oder Geschichten publiziert und das obwohl sie nach eigenen Angaben schon ihr ganzes Leben lang schreibt. In ihrem neuesten Werk, «Eine Liebe in Jerusalem», schreibt sie über Sara, eine Wittwe, die sich in den Ferien Hals über Kopf in ihren alten Bekannten Philpp verliebt, der ihre Liebe allerdings nicht erwidern kann.