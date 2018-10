«Ich hatte Tränen in den Augen»

Die neue Miss Oktoberfest wurde reich beschenkt. Sie erhielt ein Dirndl von Landhausmode Klauser in Kollbrunn, ein professionelles Styling durch Intercoiffeur Reto Bachmann in Winterthur und darf ein traumhaftes Wochenende in Arosa verbringen. Ein weiteres Highlight ist der Nissan Micra, gesponsort von der Stadt-Garage Rimini in Winterthur. Die Miss darf dieses coole Auto während eines halben Jahres fahren. Dank der auffälligen Aufschrift ist Samantha Fusco im Verkehr also bestens zu erkennen.