Disco Atlantica erhält dritten Dornröschenkuss

In der Mehrzweckhalle Russikon findet am Samstag, 27. Oktober, eine Neuauflage der bekannten «Disco Atlantica» als Rememberparty 3.0 statt. An den Mischpulten stehen regionale DJ’s, die schon in den 1990er Jahren aufspielten. Auch beim Musikstil orientieren sich die Veranstalter an der Vergangenheit und lassen Eurodance Sound und Technotronic laufen, aber auch Hits der Gegenwart werden vorkommen.