«Die Meisten sind schockiert, dass ich beim Bachelor mitmache»

Eigentlich wäre Julia Rocha nie auf die Idee gekommen beim Bachelor mitzumachen. «Ich habe die Sendung noch gar nie geschaut», sagt die 29-Jährige und lacht. Und doch wird die Nänikerin ab Montag auf 3+ in der Kuppelshow zu sehen sein. Das Konzept ist simpel und allgemein bekannt: Ein Mann, der sogenannte Bachelor, wählt aus 20 Frauen, diejenige aus, die seiner Meinung nach am besten zu ihm passt. Das findet er in Ausflügen, Dates und Aufgaben heraus, welche die Kandidatinnen bewältigen müssen. Woche für Woche verteilt er dann Rosen an jene Frauen, die es eine Runde weitergeschafft haben.

Angst vor dem Konkurrenzkampf hat Rocha keine. «Ich bin wie ich bin. Was für die Gesellschaft Crazy ist, ist normal für mich. Entweder passt es der Show und dem ‹Bachelor› oder eben nicht.» Am meisten freue sie sich auf Thailand. Sie wolle schauen, ob es dort gute Wellen zum Surfen habe.

Will Yogalehrerin werden

Julia Rocha hat in Uster eine Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin gemacht. Sie könne sich nach der Show jedoch einen Berufswechsel vorstellen. «Ich möchte mich als Yogalehrerin weiterbilden.»

«Ich trainiere viel und will meinem Körper die Aufmerksamkeit, die er verdient, auch gönnen» Julia Rocha, Bachelor-Kandidatin

Körperbeherrschung ist ihr wichtig. «Ich trainiere viel und will meinem Körper die Aufmerksamkeit, die er verdient, auch gönnen.» Sie begeistert sich für Psychologie und hinterfrage oft und gern, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Deshalb habe sie auch kein Interesse daran, der Masse zu folgen. 3 Plus hat Julia als Mensch mit einem «spirituellen Charakter» beschrieben. Dies erklärt sie so: «Eines Tages hatte ich es satt, Opfer meiner Emotionen zu sein. Mich zu ärgern, wenn etwas schief läuft oder glücklich zu sein, nur wenn etwas Gutes passiert.» Deshalb habe sie angefangen, den «Blick nach Innen zu richten».

Im Facebook-Video von 3 Plus sollen die Kandidatinnen ihr grösstes Talent beschreiben. Julia gibt sich optimistisch.