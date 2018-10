Wetziker Feuerwehr beseitigt zwei Ölspuren

Die erste Ölspur-Meldung traf am Donnerstagabend ein. Gegen 19 Uhr rückten die Feuerwehrleute an die Hofstrasse in Wetzikon aus. «Ein defekter Personenwagen hat Öl verloren», sagt René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben. Die Spur habe sich im Bereich Hofstrasse auf mehrere hundert Meter erstreckt.

Die Feuerwehr hat Ölbinder gestreut, eingerieben und anschliessend wieder aufgenommen. Trotzdem waren die Spuren davon noch am nächsten Tag zu sehen. «Ganz bringt man es nicht weg», sagt Ehrenmann. Die Überreste würden jedoch spätestens beim nächsten Regen verschwinden.

Ölspur bis nach Hinwil

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr dann gleich nochmals wegen einer Ölspur ausrücken, diesmal an der Rapperswilerstrasse. Dort habe ein Fahrzeug auf der Höhe Eisstadion bis nach Hinwil Öl verloren, so der Kommandant.