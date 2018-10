Welche Erwartungen haben Sie an das FCW-FCB-Cupspiel?

In Kürze treten der FC Winterthur und der FC Basel im Schweizer Cup gegeneinander an. Am Mittwoch, 31. Oktober, findet das Spiel auf der Schützenwiese statt. «Züriost» hat bei den Winterthurern nachgefragt, welche Erwartungen sie an die Partie haben.

Buena Vollenweider, 17, Töss

«Ich denke, Basel wird gewinnen. Die Fans sind oft völlig begeistert bei den Spielen. Ich hoffe, dass es da nicht zu Ausschreitungen kommen wird. Es wäre Schade, wenn der Fokus nicht mehr auf dem Sport liegt.»

Kurt Müller, 70, Seen

«Winterthur wird sich nicht verstecken, auch wenn die Chancen eher schlecht stehen. Vielleicht haben sie dieses Mal ja Glück. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.»

Andrea Fehr, 43, Seen

«Der FCB wird gewinnen. Ich komme ursprünglich selbst aus Basel. Sie ist als Fussballstadt bekannt und hat viele gute Spieler. Allerdings hatte der Klub auch schon bessere Phasen. Wir werden sehen.»

Andy Füllermann, 26, Winterthur

«Der FCB ist eine gute Mannschaft. Er ist der klare Favorit in dieser Partie. Das Budget ist auch einiges höher als dasjenige von Winterthur.»