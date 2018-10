«Vereine sind nicht mehr zeitgemäss»

Seit über 40 Jahren gibt es den Zibelemärit nicht nur in Bern, sondern auch in Uster. Der Berner-Verein Uster brachte das bekannte bernische Volksfest in die Zürcher Stadt. «Mit dem Zibelemärit in Uster wollen wir den Zürchern das Berner Brauchtum näherbringen», sagt Heidi Bertschinger, die Präsidentin des Berner-Vereins. Der Märit am Samstag, 27. Oktober, wird jedoch der letzte sein.