Teurer Hochwasserschutz für das Looren-Areal

Das Looren-Areal in den Höhen von Maur hat in den letzten Jahren für viele heisse Köpfe gesorgt, und es wird die Gemeinde so schnell nicht in Ruhe lassen: Während auf dem Areal gerade die mehrjährigen Bauarbeiten zur Erweiterung des Sekundarschulhauses begonnen haben, muss auch der Hochwasserschutz verbessert werden. Der Gemeinderat hat den nötigen Projektkredit in der Höhe von rund 2.3 Millionen Franken Ende September als gebundene Ausgabe bewilligt.