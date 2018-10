Schnupperprobe der Jugendmusik Wetzikon

Wie jeder Verein für Jugendliche und Kinder kämpft auch die Jugendmusik Wetzikon mit schwindendem Nachwuchs. Um dem entgegen zu wirken versucht die Jugendmusik neben den Auftritten, wie zum Beispiel am Chinderfäscht, wo auch die Werbetrommel am eigenen Stand kräftig gerührt wurde, mit einer Schnupperprobe die Kinder zum mitmachen in dem Verein zu motivieren.

Angesprochen sind nicht nur Kinder die bereits ein Instrument spielen, sondern auch Kinder die gerne ein Instrument lernen möchten. Da die Jugendmusik aber nur bedingt selber ausbildet, läuft die Instrumentenausbildung über die Musikschule Zürcher Oberland (MZO).

Schlagzeuglehrer in der Jugendmusik

Nach ca. zwei Jahren ist das Niveau erreicht, wo das Kind in der Jugendband der Jugendmusik Wetzikon mitspielen kann und so ein erstes mal auch in der Gruppe musizieren kann.

Da die Perkussions-Gruppe auch gleich mit ihrem Leiter über einen eigenen Schlagzeuglehrer verfügt, können interessierte Kinder selber von der Jugendmusik ausgebildet werden.

Die beiden Schnupperproben finden am Dienstag 30.Okt. an der Schulhausstrasse 37 in Robenhausen ab 18:30 Uhr für die Perkussions-Gruppe statt und für die Jugendband wird die Probe am Mittwoch 31. Okt. ab 18:20 Uhr in der alten Turnhalle Lendenbach stattfinden.