Raus aus dem Kopf und rein in die Musik

Griechische Saga tanzend interpretiert

Bei den Proben werden die Schüler noch von einer Art Souffleuse unterstützt, die ihnen zeigt, wie sie sich in der Szene bewegen sollten. Sie führt ihre Handflächen langsam vors Gesicht, über den Kopf, formt einen Bogen, schliesst die fliessende Bewegung ab und lässt die Arme seitlich hängen. Die Schüler verfolgen ihre Gesten und versuchen sie zu imitieren, einige sind noch zu schnell, andere führen die Bewegungen noch etwas abgehackt durch. In zwei Tagen muss alles sitzen – ohne dass ihnen eine Souffleuse auf die Sprünge helfen kann.

Als Grundlage für die Aufführung diente Hartmaier die griechische Saga von Orpheus, einem hochtalentierten Sänger, und seiner geliebten Eurydike, die durch einen Schlangenbiss stirbt. Um seine Geliebte zurückzubekommen, steigt Orpheus in die Unterwelt ab und bittet Hades darum, Eurydike wieder in die Welt der Lebenden zu schicken. Hades ist so angetan von seinem Gesang, dass er ihm den Wunsch erfüllt. Unter einer Bedingung: Orpheus soll Eurydike vorausgehen und als erstes wieder in die Welt der Lebenden emporsteigen und darf sich nicht nach ihr umdrehen. Weil der Sänger aber die Schritte seiner Geliebten hinter sich nicht hören konnte, drehte er sich doch nach ihr um, worauf diese wieder in der Unterwelt verschwand.

Eurythmisch dargestellt, sollen die Zuschauer Orpheus Willenskraft, Treue und Liebe erleben. Unterstütz wird die Aufführung von einen Orchester und farbigen Scheinwerfern, die die Stimmung widerspiegeln sollen. 500 Zuschauer haben Platz im Eurythmie Saal an der Steiner Schule in Wetzikon. Hartmaier hofft, dass neben den Eltern der Schüler dieses Mal auch der ein oder andere Wetziker den Weg an die Usterstrasse findet.