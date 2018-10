Pfadi Wildert zieht ins ehemalige Jugendhaus ein

Die Türen im Jugendhaus Schwerzenbach sind seit mehr als einem Jahr geschlossen. Nachdem Cyril Ott seine 50-Prozent-Anstellung als Jugendleiter bei der Gemeinde Schwerzenbach per Ende April 2017 aufgegeben hatte, wurde der Betrieb in den Räumlichkeiten an der Greifenseestrasse 3 nicht weitergeführt.

Der Gemeinderat begründete das Ende des Jugendtreffs im vergangenen September dann unter anderem mit einem veränderten Freizeitverhalten der Jugendlichen, die ihre Aktivitäten eher in die Stadt verlagern als im Dorf bleiben sowie mit der Tatsache, dass es mit den bisherigen Öffnungszeiten schwierig werden würde, eine geeignete und motivierte Leitungsperson zu finden.

Pfadfinder aus der Region

Nach mehr als einem Jahr Leerstand fand die Gemeinde für das ehemalige Jugendhaus nun aber eine Zwischennutzung: Die Pfadi Wildert mit Gruppen in Schwerzenbach, Fällanden und Volketswil wird das Haus für mindestens ein Jahr lang kostenfrei als Pfadiheim für ihre Abteilungen nutzen. «Wir haben bereits in Volketswil und in Fällanden Räumlichkeiten», sagt Samira Amos von der Pfadi Wildert.

«Der Gemeinderat steht der kostenfreien Zwischennutzung durch die Pfadi Wildert sehr positiv gegenüber.» Gemeinde Schwerzenbach

Wenn sich die ganze Abteilung aber jeweils in Volketswil treffe, werde es zunehmend eng. Im ehemaligen Jugendhaus in Schwerzenbach habe man nun optimale Platzverhältnisse, so Amos. Auch die Gemeinde Schwerzenbach freut dies: «Der Gemeinderat steht der kostenfreien Zwischennutzung durch die Pfadi Wildert sehr positiv gegenüber.»

Mehr als nur Natur

Viel Platz braucht die Pfadi Wildert tatsächlich. Denn die Abteilung hat insgesamt 183 Mitglieder. «Wir sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen», sagt Amos. Dies liege vor allem daran, dass es zurzeit bei vielen Eltern im Trend liege, die Kinder nach draussen zu schicken.

«Wir werden sehr oft nur aufs Nach-Draussen-Gehen reduziert.» Samira Amos, Leiterin bei der Pfadi Wildert

Trotzdem seien Aktivitäten im Wald nicht das Einzige, was die Pfadi zu bieten habe. «Wir werden sehr oft nur aufs Nach-Draussen-Gehen reduziert», so Amos. Doch werde den Kindern in einer Pfadfindergruppe auch anderes gelehrt: Selbständigkeit, Sozialkompetenz und Verantwortung für die Umwelt.