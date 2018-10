Kulturausstellungen quer durch Wetzikon

«Verrückt, was in der Stadt Wetzikon alles los ist», sagt Victor Pigagnelli, der Präsident der IG Kultur. Alleine während der Zeit vom 8. Bis am 25. November, in der die Art-Tour stattfindet, sind gemäss der Wetziker Kulturstelle 14 Kulturevents geplant. Leider würden Veranstaltungen bis heute nicht koordiniert, so dass es immer zu Überschneidungen kommt. «Wir aber wollen den Kunstschaffenden aus Wetzikon und dem Zürcher Oberland eine gemeinsame Plattform bieten», so Pigagnelli.