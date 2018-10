Bauarena bekommt eine neue Center-Leitung

Daniel Acklin verfügt über langjährige Erfahrung als Verkaufsleiter von diversen Wohnfachmärkten. Zuletzt war Acklin als Niederlassungsleiter eines Produktions- und Dienstleistungsunternehmens im Bereich Wohnklima tätig, heisst es in einer Mitteilung der Bauarena. «Wir wollen unser Angebot weiter ausbauen und dem Besucher eine noch grössere Auswahl an Themen rund ums Bauen und Wohnen bieten», so Acklin. Er übernimmt die Nachfolge von Walter Schaerer, der die Leitung seit dem Spatenstich der Bauarena vor 11 Jahren innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

In der Bauarena finden sowohl private Bauherren als auch Architekten und Baugenossenschaften die nötigen Artikel, welche sie für ihr Eigenheim oder ihr Bauprojekt benötigen. Auf über 18’000 Quadratmetern Fläche befindet sich eine grosse Auswahl an Bemusterungen und Ausstellungsobjekten.