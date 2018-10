Startschuss für 13. Volketswiler Gewerbeaustellung

Während drei Tagen präsentiert sich das Volketswiler Gewerbe in und um die Sporthalle Gries. Mehr als 60 Aussteller aus der Region haben ihre Stände eingerichtet, um den Besuchern ihre Arbeit vorzustellen. Schon das vierte Mal in Folge ist auch der Gewerbeverein Greifensee-Nänikon als nachbarlicher Gast eingeladen. Als Gastregion ist die Costa Viola vertreten, die kalabrische Speisen anbietet. Unter dem Motto der Voga «Jugend und Zukunft» haben Auszubildende der verschiedensten Berufe zudem einen eigenen Ausstellungsstand kreiert und aufgebaut, um damit aufzuzeigen, was in ihnen steckt.

Shuttlebus und Helikoper-Rundflüge

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag um 17 Uhr durch Regierungsrat Ernst Stocker, bereits ab 16.30 Uhr fährt der erste Shuttlebus vom Pfisterhölzli in Greifensee via Nänikon, Bahnhof zur Sporthalle Gries. Neben Helikopter-Rundflügen, einem Feuerwerk am Samstagabend und der Ziehung des Tombola-Haupttreffers durch Sportlerin Céline Reust gehört das rund 40 Meter hohe Riesenrad zu den Hauptattraktivitäten der diesjährigen Gewerbeausstellung.

Oekumenischer Gottesdienst am Sonntag

An allen drei Tagen sorgt zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm sowie diverse Festwirtschaften für Unterhaltung und das leibliche Wohl. Am Freitag und am Samstag schliesst die Voga um 22 Uhr ihre Türen, um 2 Uhr nachts ist Ende des Restaurationsbetriebs. Das Programm beginnt am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr mit einem oekumenischen Gottesdienst. Am Sonntag wird die Türschliessung auf 19 Uhr vorgezogen und um 22 Uhr ist die Voga 2018 offiziell zu Ende. (zo)