«Selbstverteidigung kann jeder lernen»

Viele Frauen kennen es. Wenn sie nachts alleine unterwegs sind, haben sie oftmals einen unliebsamen Begleiter: die Angst. Horror-Szenarien von Überfällen oder Gewaltverbrechen geistern ihnen durch den Kopf. In den Händen halten sie ein Handy oder einen Schlüssel bereit. «Damit fühle ich mich sicherer», bezeugt Katja Huber (29) aus Wülflingen (siehe Umfrage).

«Wenn sie ausgehen, könnten sie sich notfalls wehren.»

Zu einem sichereren Auftreten kann auch Erfahrung im Kampfsport verhelfen. So wundert es nicht, dass das Interesse an der israelischen Selbstverteidigungstechnik Krav Maga in letzter Zeit zugenommen hat. Trainerin Ana Lazic aus Winterthur kann das bestätigen. «Ich höre immer wieder, dass Eltern beruhigt sind, wenn ihre Töchter diese Kurse besuchen. Wenn sie ausgehen, könnten sie sich notfalls wehren.»

Sich zur Wehr setzen können

Die 30-jährige Buchhalterin macht seit ihrem fünften Lebensjahr Karate und praktiziert seit sechs Jahren Krav Maga. Ihre Erfahrungen gibt sie mittwochs in «Dojo Winti», der Kampfsportschule ihres Vaters in Seen, an Jugendliche weiter. «Viele glauben, man muss fast schon Bodybuilder sein, um Krav Maga zu können», sagt sie. Dem sei aber nicht so. «Selbstverteidigung ist wichtig. Jeder kann es lernen», bekräftigt die Winterthurerin. Ausserdem sei diese Kampfsportart sehr realitätsnah. «Es ist quasi Verteidigung und Nahkampf auf der Strasse. Mit einfachen Techniken lernt man sich zu schützen und die Schwachpunkte des Gegners zu finden.»

«Wir üben auch, uns gegen bewaffnete Angreifer zu verteidigen.»

Gezielt werden beim Training gemeinsam bestimmte Horror-Szenarien angeschaut. Anhand von konkreten Beispielen werden dann verschiedene Methoden gezeigt, mit denen man sich gegen Vergewaltiger oder Entführer zur Wehr setzen kann. Sie präzisiert: «Wir üben auch, uns gegen bewaffnete Angreifer zu verteidigen.»

Was tun in der Notsituation

Die Körpersprache und die Stimme sind laut Ana Lazic bei der Selbstverteidigung zentral. «Im Krav Maga lernt man als erstes, in einer Notsituation laut um Hilfe zu rufen und auf sich aufmerksam zu machen. Enorm wichtig ist es dabei, den Angreifer mit Sie und nicht mit Du anzusprechen», betont Ana Lazic. So lasse sich verhindern, dass Aussenstehende ein Beziehungskonflikt dahinter vermuten und sich deshalb nicht einmischen.