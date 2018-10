Rosinli-Strasse ist saniert – aber wer übernimmt die Kosten?

Eine Rechnung, die sie nicht alleine bezahlen will. Es gebe über 30 Anstösser – also Leute, die Land besitzen, die an die Rosinlistrasse angrenzt. Zudem profitiere auch die Gemeinde vom Aussichtspunkt Rosinli. Deshalb müssten sie alle einen Anteil zahlen, findet Strickler.

Komplizierte Geschichte

Doch die Geschichte ist kompliziert, wie Daniel Meier, Präsident der Flurweggenossenschaft Rosinlistrasse erklärt. Diese Genossenschaft wurde von den Anstössern – vorwiegend Bauern – gegründet. Wann genau, kann Meier nicht mehr sagen. «Das ist sehr, sehr lange her.»

«Heute fahren sie mit Traktoren und Güllewägen auf dieser Strasse. Das ist natürlich eine schampare Belastung» Ursula Strickler, Rosinli-Besitzerin

Der vorherige Besitzer des Rosinlis habe den Bauern dann in den 60er Jahren angeboten, dass er die Strasse mit einem teerartigen Belag versehe und für den Unterhalt auf eigene Rechnung aufkomme. Da diese Abmachung aber nicht im Grundbuch eingetragen war, konnte man sie auch nicht geltend machen, als Strickler das Land vor 40 Jahren kaufte.

Kosten von einer Million Franken

«Als man diese Abmachung traf, wurde vorwiegend mit Pferd und Kutsche aufs Rosinli gefahren», sagt Strickler. «Heute fahren sie mit Traktoren und Güllewägen auf dieser Strasse. Das ist natürlich eine schampare Belastung.» Und weil sie die Kosten nicht alleine tragen wollte, wurde eine Sanierung immer wieder hinausgeschoben.

Auch von der Flurweggenossenschaft Rosinlistrasse. «Wir haben mal eine Kostenschätzung machen lassen», sagt Präsident Meier. «Wenn man die Strasse wirklich wintertauglich machen wollte, würde das eine Million Franken kosten.»