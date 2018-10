Neuer Kunsttreffpunkt im Herzen von Fehraltorf

Harry Jerger sitzt in einem abgedunkelten Raum an der Kempttalstrasse 42 in Fehraltorf. Es riecht nach einer Mischung aus Holz und frisch gestrichenen Wänden. Der Raum ist voller Dekorationselemente aus Holz oder Eisen. Designt wurden sie von Jerger, der als Glaser und Schreiner arbeitet, und dem Fehraltorfer Schmid Bernie Matt. «Wir kennen uns und arbeiten schon länger zusammen. Der Gedanke einer eigenen Galerie kam uns immer mal wieder», erzählt Jerger.