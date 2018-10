Neue Nutzungszeiten für Illnau-Effretiker Sporthallen

In Illnau-Effretikon bleiben die Sporthallen während den Schulferien während rund acht Wochen im Jahr geschlossen. In dieser Zeit stossen Sportvereine wie der Fussballclub, der Turnverein, aber auch die Zürcher Oberland Pumas an ihre Grenzen. Für ihre regelmässigen Trainings sind sie auf die Hallen angewiesen.