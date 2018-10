Irrungen und Wirrungen um einen Güselsack

In begründeten Einzelfällen dürfen Russiker ihren Güselsack beim Gemeindeschalter abgeben. Diese Ausnahmeregelung gilt aber nur für Bewohner von Einfamilienhäusern.

So einer ist Albert Ulrich. Der gemütliche Pensionär hält die Gemeindeverwaltung seit geraumer Zeit auf Trab. Hauptdarsteller der nachfolgenden Tragikomödie ist ein 17-Liter-Güselsack. Weil Ulrich und seine Frau zweimal im Monat ins Unterwallis fahren, bringt er kurz vor der langen Fahrt den Abfallsack bei der Gemeindeverwaltung vorbei (wir berichteten).

Die Hintergründe sind etwas komplex und sehr schweizerisch. In Rumlikon haben nur Bewohner von Mehrfamilienhäusern ein Anrecht auf einen Abfallcontainer. Dort können sie ihre Abfälle 24 Stunden und sieben Tage in der Woche entsorgen. Wer aber in einem Einfamilienhaus wohnt, muss in Rumlikon am Freitagmorgen sehr früh aufstehen. Die Müllmänner kommen pünktlich um 7 Uhr. Und sie nehmen nur Abfallsäcke mit, die auf den markierten Stellen deponiert wurden. In Rumlikon sind das tellergrosse gelbe Punkte, die auf verkehrsberuhigten Strassen oder Trottoirs angebracht sind.

«Die Zeit reicht nicht aus für Berechnungen, Planungen sowie Beschlüsse»

Ferenc Raggenbach, Bereichsleiter Sicherheit und Gesundheit

In Russikon ist es verboten, die Güselsäcke am Donnerstagabend raus zu stellen. Albert Ulrich findet: Eine Woche lang ein stinkender Abfallsack in der Wohnung – das geht noch knapp. Aber nicht zwei Wochen, findet er. Genau das passiert aber, wenn er mit seiner Frau bereits am Donnerstag ins Unterwallis fährt.



Eine Lösung ist erst für 2020 in Aussicht

Er bat deswegen die Gemeinde Russikon um einen Rollcontainer, in dem er auch unter der Woche den Abfall einwerfen kann. Im Fachhandel kostet ein solcherContainer 40 Franken. Als Ulrich wiederholt eine Abfuhr kassierte, fragte er die Gemeinde schliesslich um Erlaubnis, auf eigene Kosten einen Container anzuschaffen und ihn auf einen der Sammelpunkte zu stellen. Er erhielt Antwort vom Russiker Bereichsleiter Sicherheit und Gesundheit, Ferenc Raggenbach. 2019, so die Antwort, läuft erst mal nichts: «Hier reicht die Zeit für die verschiedenen Berechnungen, Planungen sowie Beschlüsse nicht aus.»

«Die Bemühungen fruchten also doch langsam»

Albert Ulrich, Rumliker Don Quijote

Ulrich ärgerte sich über diese Antwort: «Ein Jahr lang Berechnungen und Planungen wegen eines kleinen Rollcontainers?» Er setzte sich wieder an den Computer und schrieb zurück: «Heisst das für uns, dass wir noch rund zwei Jahre den Hauskehricht auf die Gemeinde bringen dürfen?» Raggenbach antwortete: «Einen Rollcontainer eine Woche auf dem gelben Punkt stehen zu lassen, entspricht nicht unserer Ansicht. Jedoch können Ausnahmen gemacht werden.»

Es gab noch nie eine Ausnahmeregelung

Grosses Aufatmen bei Ulrich: «Die Bemühungen fruchten also doch langsam.» Regio hakt bei Ferenc Raggenbach nochmals nach: «Darf Albert Ulrich also den Container auf dem gelben Sammelpunkt stehen lassen?» Drei Tage später kommt die Antwort. Plötzlich ist alles wieder anders: «Einen Rollcointainer über eine Woche stehen zu lassen, geht nicht!»

Und was ist mit seiner Aussage, dass Ausnahmen bewilligt werden können? Raggenbach antwortet: «In Russikon gab es unseres Wissens nach nie eine Ausnahmeregelung.»

Albert Ulrich schüttelt den Kopf. Er zeigt bei einem Rundgang durch Rumlikon, was seiner Meinung nach sonst noch falsch läuft in der Gemeinde. Wir stehen an der Verzweigung Alte Fehraltorferstrasse – Reitenbachstrasse. Der gelbe Punkt befindet sich auf der Strasse, auf einer scharfen Kurve. Ulrich: «Am Freitagmorgen kommt es hier immer wieder zu Verkehrsbehinderungen wegen den vielen Abfallsäcken.»