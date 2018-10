Im Kunstkubus sein Geschäft erledigen

Je älter man wird, desto dringender braucht man sie und desto mehr nervt man sich, wenn man sie nicht findet: die öffentliche Toilette. Und Menschen mit Behinderung sind sowieso auf eine gute WC-Infrastruktur angewiesen. In dieser Runde des Städteduells Uster-Dübendorf soll es deshalb um das WC-Angebot gehen. Das Geschäften gehört bekanntlich zu den schönsten Dingen, die man im Leben erledigen muss. Und weil man schöne Dinge geniessen will, soll in diesem Test auch die Ästhehtik des Raums, in dem die Schüssel steht, eine Rolle spielen. Hier sind deshalb auch «Edel-Klos» aufgeführt.