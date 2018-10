Dürntner will Switzerland's next Topmodel werden

Germany's next Topmodel: Das ist Heidi Klum, die ihr überbelichtetes Antlitz in die Kamera richtet und in hohen Oktaven von ihren Modelmädchen spricht. Die deutsche Sendung bedient seit 2006 Modelklischees und lebt von der alljährlichen Repetition der Geschehnisse.

Am Freitag läuft zum ersten Mal das Schweizer Pendant. Dieses unterscheidet sich mit einem markanten Unterschied bereits in den Grundzügen: Hier sind auch männliche Neomodels zugelassen. Nichtsdestotrotz kann am Ende der Staffel nur jemand Switzerland's next Topmodel werden.