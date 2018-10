Auto fährt von Brücke – Insassen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen sind in Wald am Mittwochabend der Lenker sowie sein Mitfahrer schwer verletzt worden. Das teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Demnach furh ein 29-jähriger Lenker gegen 20.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Bachtelstrasse Richtung Hasenstrick. In der Linkskurve über den Töbelibach sei das Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus geraten, habe das Brückengeländer durchschlagen und sei gegen das Bord geprallt, so die Kapo weiter.

Überschlagen und auf den Dach gelandet

Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend im Bachbett zum Stillstand. Mit unbekannten, schweren Verletzungen wurde der Lenker mit einem Rettungsfahrzeug, sein 31-jähriger Mitfahrer mit einem Helikopter der Rega ins Spital transportiert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten standen die Feuerwehren Wald, Dürnten und Hinwil im Einsatz.

Die Kapo bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit der Kapo Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.