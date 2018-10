«Wir dachten, dass die Hilfswerke begeistert sein müssten»

Anstatt in weissen Zelten sollen Flüchtlinge in Krisenregionen dereinst in Holzbaracken untergebracht werden. Dies ist das ambitiöse Ziel des vom Ustermer Holzbauunternehmen Schindler und Scheibling zusammen mit dem Verein Holzo lancierten Projekts «Cubus Vita». Zwei Fliegen mit einer Klappe sollen damit geschlagen werden. Erstens soll die Sicherheit der Schutzbedürftigen erhöht und ihnen eine humanere Unterkunft geboten werden.