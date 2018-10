Wasserleitung versinkt im Greifensee

Die Vorbereitungen beginnen am frühen Morgen. Nebel liegt über dem Greifensee. Vom noch verschlafenen Maurmer Seeufer aus erkennt man im Nebel den Umriss eines imposanten Flosses. Majestätisch wie ein Bohrturm steht es im ruhigen Wasser. Plötzlich ist ein leises Brummen zu hören: Ein kleines Motorboot nimmt Kurs Richtung Seeufer. An einer Stelle, an der die dichte Schilfwand vor dem See gerodet wurde, legt das Boot an.