Unterhaltsarbeiten am Kreisel Spitalstrasse

Am Freitag, 19. Oktober, finden am Kreisel an der Spital-/Bachtelstrasse Unterhaltsarbeiten statt, wie die Stadt Wetzikon auf ihrer Website schreibt. Die Arbeiten dauern ungefähr von 8 Uhr bis 20 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit eingeschränkt und umgeleitet. Die Zufahrt zur Baustelle ist möglich, es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. Deshalb werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, den Kreisel möglichst zu umfahren, schreibt die Stadt Wetzikon weiter. Der öffentliche Verkehr wird nicht beeinträchtigt.

Der Grund für die Arbeiten ist, dass die Belagsoberfläche beim Kreisel starke Deformationen aufweist, wie der Anwohnerinformation zu entnehmen ist.