Trockenperiode verursacht Ertragsverluste

Die sommerliche Wärme und Trockenheit hält sich in Winterthur hartnäckig. In einigen umliegenden Gemeinden wie Neftenbach oder Illnau-Effretikon wird die Bevölkerung gemäss dem «Landboten» weiter dazu angehalten, Trinkwasser zu sparen. Zahlreiche Brunnen sind seit geraumer Zeit stillgelegt. Unter der Wasserknappheit leidet auch die Landwirtschaft.

«Wir hatten rund 20 Prozent weniger Ertrag als in anderen Jahren.» Samuel Herrmann, Landwirt aus Altikon

Samuel Herrmann ist Mitglied des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Winterthur und Besitzer des Forenhofs in Altikon. Nebst der Nutztierhaltung betreibt er Ackerbau, unter anderem mit Zuckerrüben, Mais und Gerste. Seit Anfang Mai sei nur noch sehr wenig Regen gefallen. «Es hängt vom Boden und den Sorten ab, wie gross die Auswirkungen dieser Trockenheit sind.»

Zu wenig Tierfutter

Samuel Herrmann erzählt: «Einen Teil unserer Zuckerrüben haben wir am Montag geerntet. Aufgrund der Grösse gehe ich von einem unterdurchschnittlichen Ertrag aus und lasse mich bei der Qualität, das heisst dem Zuckergehalt, überraschen.» Von Kollegen wisse er, dass deren Rübenerträge im Schnitt ebenfalls tiefer ausgefallen sind. Am stärksten waren allerdings die Wiesen betroffen, die als Tierfutter dienen: «Wir hatten rund 20 Prozent weniger Ertrag als in anderen Jahren.» Im Talgebiet kann der Ausfall der Wiesen durch die Verfütterung von Mais kompensiert werden. Auf dem Betrieb Forenhof musste dazu auf diejenige Fläche zurückgegriffen werden, welche eigentlich für den Verkauf vorgesehen war.