Kampf dem Littering – Asylsuchende entlasten die Gemeindewerke

Nein, sie verrichten keine Strafarbeit, die Männer offensichtlich exotischer Herkunft in den orangefarbenen Westen. Es sind Flüchtlinge, die im Rahmen des Littering-Projekts «fötzelet», weggeworfenen Müll – sprich «Litter» – auflesen. 2010 lancierte die Gemeinde Zell dieses Beschäftigungsprogramm in Zusammenarbeit mit der ORS Service AG. Letztere betreut das vom Kanton Zürich betriebene Durchgangszentrum in Kollbrunn, in welchem die Asylsuchenden während ihres Aufnahmeverfahrens leben.