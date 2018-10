Jucker Farm mit Solarpreis belohnt

Es ist eine Ehre für Martin und Beat Jucker, die Besitzer der Erlebnishöfe in Seegräben und Jona sowie dem Spargelhof in Rafz. Ihr Mut zur Innovation wurde offiziell mit dem Schweizer Solarpreis 2018 in der Kategorie Energieanlagen belohnt. Dieser wird von der der Solar Agentur Schweiz verliehen. Die Gebrüder erhalten die Auszeichnung für ihr Mitte April auf dem Spargelhof in Rafz in Betrieb genommenes integrales Energiesystem.

Martin Jucker erklärt, wie das neue Energiekonzept funktioniert: