Ist der Kanton für eine terroristische Bedrohung gewappnet?

Insgesamt zehn Fragen richten die Oberländer Politiker an den Regierungsrat. Eine davon lautet: «Teilt der Regierungsrat die Überzeugung der Anfragenden, dass mit den rund um die Uhr gleichzeitig im Einsatz stehenden kantonseigenen Sicherheitskräften, die öffentliche Sicherheit im Kanton Zürich in einer ausserordentlichen Lage nicht gewährleistet werden kann?»

Der Antwort nach zu urteilen, teilt der Regierungsrat diese Überzeugung nicht: Trete eine ausserordentliche Lage ein, sei es unumgänglich, die Einsatzkräfte und ihre Mittel entsprechend der Schutzgüter zu priorisieren, schreibt er. Dazu gehöre auch eine Verzichtsplanung zu Leistungen, die in der aktuellen Lage nicht notwendigerweise erbracht werden müssten.

Bedeutung der Sicherheitsverbundsübung

Weiter konzentriert sich die Anfrage in zwei Punkten auf die Bedeutung der Übungsanlage «SVU 19». Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsverbundsübung im November 2019. Sie soll überprüfen, wie die Schweiz eine länger andauernde Terrorbedrohung bewältigen kann und ob die betroffenen Organisationen rasch einsatzbereit und durchhaltefähig sind.

Die Kantonsräte wollen wissen, ob der Regierungsrat diese Übungsanlage als ein denkbares und realistisches Szenario akzeptiert, auf das man sich auch in der Realität vorbereiten muss. Und: «Hat der Regierungsrat realisiert, dass bei Ereignissen, wie sie die ‹SVU19› beschreibt, die extrem geschwächte Schweizer Armee dem Kanton Zürich kaum zeitgerecht nennenswerte Hilfestellung durch geeignete Truppen gewähren kann? Wäre der Kanton Zürich deshalb bei einer landesweiten ausserordentlichen Lage weitgehend auf sich selber gestellt?»

«Die Sicherheit der Bevölkerung ist im Kanton Zürich gewährleistet, auch grundsätzlich in ausserordentlichen Lagen.» Zürcher Regierungsrat

Das für die «SVU 19» geplante Szenario sei plausibel, sagt der Regierungsrat. Die SVP-Männer geben der Bedeutung der Armee in diesem Zusammenhang aber offenbar zu viel Gewicht. Bei der Bewältigung von sicherheitsrelevanten Ereignissen setzten die Kantone primär ihre eigenen Mittel ein, so der Regierungsrat weiter.

Keine direkte Abhängigkeit

Der Kanton Zürich verfüge über leistungsfähige Einsatzmittel wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Zivilschutz. Mit diesen könne er seine Aufgaben im Sicherheitsbereich lagegerecht erfüllen. Bei Bedarf komme sekundär die Unterstützung mit Kräften aus anderen Kantonen infrage. Erst wenn alle genannten Mittel ausgeschöpft seien, werde die Armee um Hilfe ersucht.

«Die Sicherheit der Bevölkerung ist im Kanton Zürich gewährleistet, sowohl in ordentlichen als auch grundsätzlich in ausserordentlichen Lagen», scheibt der Regierungsrat in seiner Antwort weiter. Es bestehe keine direkte Abhängigkeit von den Entwicklungen der Bestände der Schweizer Armee.