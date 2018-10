Hat der Stadtrat die Stimmbürger hintergangen?

Der Vorwurf ist heftig: Die SVP wirft dem Dübendorfer Stadtrat aufgrund dessen Vorgehen bei der Gründung der Werkflugplatz Dübendorf AG vor, die Stimmbürger und Steuerzahler zu hintergehen. In einer Fraktionserklärung im Parlament sprach SVP-Gemeinderat Orlando Wyss jüngst von einem «Skandal» und «gebrochenen Versprechen». Zudem formulierte SVP-Parlamentarier Lukas Schanz in einer schriftlichen Anfrage mehrere kritische Fragen zur Dübendorfer Beteiligung in der AG (siehe Box).