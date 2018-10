«Entschleunigung ist in der Modewelt ein wichtiges Schlagwort »

Ein Geschäft, in dem man als Privatperson , Jungdesigner oder Künstler selbst eine Ladenfläche mieten und seine Schätze zum Verkauf anbieten kann. Dieses Konzept, das sich bisher im Ausland aber auch zum Teil in der Schweiz bewährt hat, gibt es bald neu auch in der Eulachstadt. «Die Stadt ist so herzig und schön, da passt unser Laden gut hin», erzählt Martina Kunz. Zusammen mit ihrer Winterthurer Kollegin Petra Egger eröffnet sie am 1. November den «Lieblingsmarkt» an der Technikumstrasse. Für beide Frauen ist diese Arbeit Neuland. Petra Egger ist zurzeit bei einer Stiftung und Martina Kunz bei einer Grossbank angestellt – die Leidenschaft für Secondhand und Handarbeiten ist bei beiden aber fest verankert.

Vorliebe für Flohmärkte

Martina Kunz ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Als er noch klein war, besuchte sie mit ihm zusammen oft verschiedene Flohmärkte und ergatterte dabei den einen oder anderen Schatz. Dadurch hat sich eine Vorliebe für Secondhandstücke entwickelt, die bis heute anhält.