Ein Konzert und ein paar Tausender zum Abschied

Es wird das letzte sein, vielleicht aber auch das beste. Vier Jahre sind seit dem letzten Jodler-Kameradschaftskonzert in Wald vergangen, nächste Woche ist es noch einmal so weit: Zum sechsten und letzten Mal lädt der Jodelklub Scheidegg am Samstagabend verschiedene Jodler-Formationen in die Reformierte Kirche Wald ein.

«Weil wir uns wünschten, den Jodel als Kulturgut zu fördern, ist uns die Idee zu dieser Stiftung gekommen.» Max Schnyder, Gründer der Mary und Max Schnyer-Stiftung