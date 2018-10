Die Natur ist ihr Vorbild

Im Wintergarten der Leibachers stapeln sich Kunstobjekte: An Nussschalen und Fruchtgehäuse erinnernde Gebilde, Vasen, in die Länge gezogene Figuren und an die Wände gelehnte Leinwände. Das Haus des Weisslinger Künstlerpaars Susanne und Hans-Peter Leibacher beherbergt derzeit mehr Kunst als Möbel oder Menschen.Der Grund: Die anstehende Ausstellung, die sie im Hotzehuus in Illnau planen. Es ist die erste gemeinsame Kunstexposition der Leibachers.