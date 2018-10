Das Winterthurer Oktoberfest ist eingeläutet

Mit einer Feier für die ganze Bevölkerung wurde diesen Mittwochnachmittag das 20. Winterthurer Oktoberfest auf dem Neumarkt eingeläutet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Dirndl und Lederhosen genossen das kostenlose Bier und konnten auch einen ersten Blick auf die drei Miss-Oktoberfest-Kandidatinnen Alena Beyeler, Samantha Fusco und Nora Tolaj erhaschen.

Die drei Damen stehen am Abend gross im Mittelpunkt. Dann wird in der Reithalle das grosse Finale der diesjährigen Miss-Wahl abgehalten.Der grosse Jubiläumsanlass dauert bis und mit 3. November. Zu den Highlights des Programms gehören unter anderem der «Stadel» am 28. Oktober sowie der Event «Oktoberfest rockt» am 21. Oktober. Wer keinen Tisch mehr ergattern konnte, kann sich beim Alpengaudi vor der Halle amüsieren.