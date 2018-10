Ohne Schlagzeug – dafür mit Beat-Boxer

Auf dem Cover Ihres neuen Albums «The end of eternity» posieren Sie auf einem Schweizer Gletscher. Wieso?

Ich war schockiert als ich im letzten Jahr auf dem Berg oberhalb des Vadret-Pers-Gletscher stand und sah, dass dieser fast nicht mehr da ist. In dem Lied «The end of eternity» spiel ich auf den Widerspruch an, dass das ewige Eis nicht mehr ewig ist und schmilzt.