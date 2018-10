Kulti erhält kantonalen Preis

10'000 Franken erhält die Kulturfabrik Wetzikon für ihr kulturelles Schaffen im Zürcher Oberland. Der Anerkennungsbeitrag des Kantons Zürich, den er heuer an drei Institutionen oder Projekte ausschüttet, ist als eine Art Auszeichnung zu verstehen.

In einer Medienmitteilung der Fachstelle Kultur wird die Institution in Wetzikon, die in der ehemaligen Wetziker Giesserei untergebracht ist und 1980 gegründet wurde, als kultureller Schmelztiegel der Region bezeichnet. Sie sei ein kulturelles Biotop mit Gewerbe-, Wohn-, Atelier- und Veranstaltungsräumen und habe sich zum Ziel gesetzt, Kultur zu schaffen, zu ermöglichen und zu vermitteln. Die kulturelle Teilhabe gehöre zum Grundverständnis der Fabrik und werde hier in all ihren Facetten ganz selbstverständlich gelebt.

Mit dem Beitrag beabsichtigt der Kanton Zürich eine Reaktion auf die gesellschaftliche Entwicklung und die Forderung seitens der Politik für mehr Durchlässigkeit. Nicht zuletzt gehe es darum, die Bedeutung der Teilhabe möglichst Vieler am Kulturleben ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.

Zwei Zürcher Projekte ausgezeichnet

Die Auszeichnung vergibt der Kanton heuer erst zum zweiten Mal. Die beiden weiteren Preisträger sind das Zürcher Schalktheater, das sich an Laien und Profis richtet, die nach einer persönlichen Krise wieder Theaterspielen wollen, sowie die Abendschule Import des Zürcher Theaterschaffenden Andreas Liebmann, in der Flüchtlinge Kurse für Einheimische anbieten können.