Kraftlose Oberländer bei «Ninja Warrior»

1000 Bewerber erhoben Anspruch auf den vom Fernsehsender TV24 vergebenen Titel «Ninja Warrior». Nachdem die Mehrheit der Athleten bereits im Casting aussortiert wurde, kämpfen nun 160 Kandidaten in fünf Vorrunden um den Finaleinzug und schliesslich den Sieg. In der ersten Vorrunde, die heute ausgestrahlt wurde, traten drei Oberländer an.

«Ich werde Ninja Warrior, weil ich Bock habe, den Button zu hauen!» Remo Streule, hat es nicht bis zum Buzzer geschafft

Beim ersten Durchgang mussten die Athleten um weiterzukommen sechs Hindernisse überwinden: Den Fünfsprung, den Kugellift, das Spinnennetz, das Steckbrett, die fliegende Treppe und eine knapp über 4 Meter hohe Wand. Bei den ersten vier Hindernissen gaben sich die Oberländer keine Blösse, sie erreichen allesamt die fliegende Treppe.

Zwei Reinfälle