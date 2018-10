Hornissen bauen im Grüt ein Monsternest

Hoch am Baum in Hans Lienharts Garten im Grüt hängt ein Vogelhaus. Und daraus hinaus und weit nach unten, dem Baum entlang, hängt eine Wabe. Insgesamt ist sie etwa eineinhalb Meter lang und einen halben Meter breit. Hornissen umschwirren das Gebilde.

«Mich nimmt mich schon Wunder», sagt Lienhart, «wieso die gerade am Morgen so schwärmen.» Zudem frage er sich, was die Insekten wohl am Boden suchen. Der 95-Jährige präsidierte früher die Natur- und Heimatschutzkommission von Gossau vor. Damals habe er viele Hornissennester gesehen. «Aber nie eines in dieser Grössenordnung.»

«Wir hatten dieses Jahr kaum Wespen und Mücken, vielleicht wurden sie von den Hornissen vertrieben.» Hans Lienhart, Hornissennest-Finder

Es sei das erste Mal, dass sich die Insekten bei ihm im Garten eingerichtet hätten. «Früher hatte es in den Vogelhäusern immer Stare, aber jetzt schon länger nicht mehr», sagt Lienhart. Es freue ihn, dass wieder Leben in eines seiner Häuschen eingekehrt sein. Das obwohl das Nest keine 10 Meter vom Gartensitzplatz entfernt ist. Die Insekten seien harmlos. «Die Hornissen kommen nie hierher, sie lassen uns komplett in Ruhe.» Er und seine Frau hätten sogar im Gegenteil einen positiven Effekt bemerkt: «Wir hatten dieses Jahr kaum Wespen und Mücken, vielleicht wurden sie von den Hornissen vertrieben.»

Zudem habe es ihm Freude bereitet, den Hornissen beim Bau zuzuschauen: «Das erste Mal entdeckt habe ich das Nest vor ungefähr zwei Monaten. Dann haben sie immer weitergebaut, es war sehr spannend», so Lienhart. Einen Kammerjäger zur Entfernung zu engagieren sei ihm entsprechend nie in den Sinn gekommen. «Wenn jemand das Nest wegnehmen wollte, bekäme er Krach mit mir.»