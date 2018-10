Gewerbler kritisiert: Zu wenige Bänkli an der Bahnhofstrasse

Nach der Bekanntgabe der Interdiscount-Schliessung im einstigen Wetziker Manorgebäude entbrannte auf Facebook eine Debatte um die Attraktivität der Bahnhofstrasse. Dabei meldet sich auch André Thalmann zu Wort. Er führt in Oberwetzikon in Bahnhofstrassennähe das Skater- und Velogeschäft Ride’em all. Seine Kritik: Es gebe kaum Sitzgelegenheiten, sprich: Bänkli, entlang der Strasse. Das mache das Flanieren nicht gerade attraktiv. «Wo man sich nicht treffen kann, entsteht auch kein Zusammensein», so sein Fazit.