Ein Haus macht Strom

Ein hohes Giebeldach, beiger Verputz, wenige Fenster zur Strassenseite. Hinter dem Haus, zur Sonnenseite hin, geht eine holzgedeckte Veranda in eine akkurat gemähte Rasenfläche über. Das Haus an der Krämerackerstrasse sieht auf den ersten Blick ziemlich normal aus. Doch das Doppeleinfamilienhaus hat es in sich, insbesondere das Dach: Was auf den ersten Blick aussieht wie dunkle Ziegel, sind Solarpanels. Die gesamte Dachfläche ist mit den blauschwarz schimmernden Sonnenkollektoren gedeckt.